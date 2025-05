As explicações do secretário de Obras de Caxias para a demora na aplicação da segunda camada asfáltica nas ruas

Em meio a questionamentos cada vez maiores com relação ao término da pavimentação de 28 ruas que receberam a primeira camada asfáltica em Caxias do Sul, o secretário municipal de Obras, Lucas Suzin, disse nesta quinta-feira (15) que a finalização do trabalho é mais criteriosa do que a primeira etapa. A justificativa ocorreu em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Expectativa pelo término

Ainda que o município argumente que a aplicação da primeira camada asfáltica tenha sido com o objetivo de melhorar a trafegabilidade de forma imediata , a intervenção gerou uma expectativa nos moradores que utilizam as vias.

Quanto maior for a demora para a finalização, maior o potencial de uma agenda que deveria ser positiva se transformar em desgaste para o governo. Um cronograma que priorize o término das vias ajudaria a reverter as críticas de quem argumenta que as obras tinham objetivos eleitorais. Até porque as vias com o asfalto preliminar não receberam sinalização viária.