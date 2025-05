Após cinco dias de negociações, servidores de Caxias do Sul aceitam proposta de reajuste salarial

Após cinco dias de negociações entre a comissão do Sindicato Municipal dos Servidores de Caxias do Sul (Sindiserv) e o Poder Executivo, foi aceita a proposta de reajuste salarial de 2% de ganho real. A decisão foi votada em assembleia realizada na frente da prefeitura na tarde desta quinta-feira (22).

— Não é o que todos nós merecemos, com certeza, porque os servidores merecem muito mais, mas é o que foi possível e foi construído a muitas mãos. Então foi a mobilização, a organização dos servidores e foi junto com o sindicato, porque o sindicato somos todos nós — destacou a presidente.

— A administração municipal está muito feliz com o desfecho da negociação com os servidores, construída com muito diálogo, com muita transparência e com números — comentou Néspolo.