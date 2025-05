Aeroporto de Vila Oliva, em Caxias, é oficialmente incluído no PAC

O aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, está oficialmente no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A resolução incluindo o projeto no programa foi publicada nesta terça-feira (6) no Diário Oficial da União (DOU). O ato já era esperado desde a semana passada, quando o Conselho Gestor do PAC (CGPAC) recomendou a medida. Os trâmites tiveram a articulação da deputada federal Denise Pessôa (PT).