Vereadores convidam vice-presidente da República para evento da Câmara de Caxias; veja destaques da política

Trata-se do 1º Congresso sobre Financiamento de Projetos para Agentes Públicos , que ocorre de 11 a 13 de setembro, no UCS Teatro. O objetivo da ação é aproximar os municípios da região de gestores estaduais e federais para facilitar o acesso a recursos .

Até a manhã desta quarta-feira (23), a comitiva já havia entregue o convite ao vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e ao gerente do Departamento de Assuntos Legislativos, Institucionais e Regulatórios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Victor Burns. O executivo confirmou participação no evento. Deputados e senadores também receberam o convite.