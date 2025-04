Vereador de Caxias mostra cartaz de "procurado" para questionar atuação de representante em Brasília; veja destaques da política

Hiago Morandi (PL) exibiu cartaz durante pronunciamento na tribuna, na sessão desta quarta-feira (9). TV Câmara / Reprodução

Vereadores da base governista saíram em defesa do chefe do Escritório de Relações Institucionais e Representação de Caxias em Brasília após críticas do vereador Hiago Morandi (PL) à atuação de Mauro Pereira. Em pronunciamento na tribuna nesta quarta-feira (9), Morandi exibiu um cartaz com a foto de Mauro e a inscrição "procurado".

Embora tenha se declarado favorável à estrutura na Capital Ffederal, o vereador questionou os resultados.

— Eu quero saber os resultados dele. Já estamos investigando os custos aqui — afirmou.

Em discurso na sequência, o líder do governo, vereador Daniel Santos (Republicanos), rebateu:

— Poderia ter perguntado para sua colega vereadora Daiane Melo (PL), que frequentemente conversa com ele por telefone sobre as demandas da cidade. Até o senhor poderia ligar para ele para saber o trabalho que vem fazendo lá em Brasília.

Elói Frizzo (PSB) se disse "chocado" com a fala, que considerou injusta, enquanto que o vereador Aldonei Machado (PSDB) afirmou que "as coisas estão acontecendo, mas não é do dia para a noite".

Ajuda a outros municípios

A atuação de Mauro Pereira já havia sido alvo de críticas na semana passada. O questionamento foi feito pelo vereador Rafael Bueno (PDT), que apontou muitas agendas do representante em Brasília voltadas para auxiliar outros municípios da região.

— Nós pagamos o salário dele. Nós pagamos o aéreo, nós pagamos as despesas dele. Não são os outros municípios vizinhos, porque agora ele fica de despachante dos vizinhos. Tem que cuidar dos interesses da nossa cidade. Se os municípios vizinhos querem utilizar o escritório de Brasília, que ajudem a pagar — afirmou Bueno.

Pix nos pedágios

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado da Assembleia Legislativa (AL) aprovou um projeto de lei que obriga concessionárias e a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) a aceitar pagamentos via Pix em praças de pedágio. Apresentado pelo deputado Neri, o Carteiro (PSDB), o texto já havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e agora vai ao plenário.

Caso não haja a opção de pagamento via Pix, a proposta prevê que o motorista seja liberado do pagamento. Atualmente, apenas a EGR oferece o pagamento nessa modalidade. As concessionárias Rota de Santa Maria e CCR Via Sul aceitam cartões de débito e crédito, além de tags e dinheiro. A CSG também aceita Pix, mas a empresa opera apenas o sistema free flow.

Recursos para o telhado da Maesa

Frizzo (E) encontrou o vice-presidente Geraldo Alckmin. PSB / Divulgação

O vereador Elói Frizzo (PSB) solicitou emenda parlamentar de R$ 5 milhões ao senador Paulo Paim (PT) para a recuperação do telhado da Maesa, em Caxias. O pedido ocorreu durante uma viagem de parlamentares do PSB gaúcho a Brasília na semana passada.

O montante é suficiente para a substituição da cobertura de parte do complexo, especialmente no pavilhão principal, onde funcionou a fundição. A decisão e os trâmites para o encaminhamento dos recursos ficam a cargo do senador.

Na Capital Federal, Frizzo também teve compromissos no Ministério da Educação, para tratar de recursos para educação infantil, e no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, onde se encontrou com o vice-presidente e titular da pasta, Geraldo Alckmin, que também é do PSB.

Escolas de Caxias e Farroupilha premiadas

Uma escola de Caxias e três de Farroupilha foram premiadas pelo programa Alfabetiza Tchê, do governo estadual. O reconhecimento foi entregue na semana passada.

O programa oferece gratificação financeira a instituições que atingem bons índices de alfabetização, de acordo com parâmetros determinados pelo Estado. Os prêmios podem chegar a R$ 80 mil para as melhores colocadas.