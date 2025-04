Restauro pode fazer locomotiva que será instalada no Largo da Estação Férrea, em Caxias, voltar a funcionar

A locomotiva que será instalada no largo da estação férrea, em Caxias, poderá até mesmo voltar a funcionar no futuro . Essa é uma das possibilidades analisadas pela prefeitura.

A tendência no momento é que a opção seja pelo restauro estético, mas o assunto ainda está em discussão. Além do preço, outra questão que pesa contra colocar a locomotiva em movimento são as condições dos trilhos e a implantação das calçadas na revitalização da estação.