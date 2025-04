Proposta por deputado caxiense, comissão para tratar do acordo Mercosul-UE é aprovada na Assembleia; veja outros destaques

A Assembleia Legislativa (AL) aprovou a criação de uma comissão especial para discutir o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A proposta foi apresentada pelo deputado caxiense Professor Claudio Branchieri (Podemos) e teve apoio de 13 das 15 bancadas da Casa. As únicas exceções foram PT e PCdoB.

O acordo já é um tema presente nos países dos dois blocos, mas tende a ganhar mais destaque por conta da guerra tarifária no mercado internacional. A busca por novos mercados, em alternativa ao Estados Unidos, pode acabar acelerando os trâmites finais da parceria.

O objetivo da comissão, que terá quatro meses de duração, é manter diálogo com os setores para identificar oportunidades de ganhos e eventuais riscos de prejuízo para a economia gaúcha. Também devem ser debatidas estratégias para garantir a competitividade do Estado.

Debates

Caregnato fez convite à Paula Ioris para que Estado participe de evento organizado pela Câmara. Rúbia Machado / Divulgação

A Câmara de Caxias planeja realizar, em setembro, um encontro com prefeituras e legislativos da região para discutir projetos para a Serra. O objetivo é contar com representantes do governo estadual e do governo federal para esclarecer dúvidas e atualizar o andamento das demandas.

No caso do Piratini, o foco é abordar formas de acesso aos recursos do Fundo Rio Grande (Funrigs), destinado a obras de resolução e resiliência climática. Já os representantes da União devem esclarecer questões sobre os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O presidente da Casa, Lucas Caregnato (PT), fez o convite ao Estado, em reunião nesta terça-feira (15) com a assessora regional para a Serra da subchefia do interior da Casa Civil estadual, Paula Ioris. No encontro, também discutiram outros temas, como a educação.