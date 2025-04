Procon de Caxias teve aumento de reclamações contra o INSS; veja destaques da política

Não importa onde se procurasse, estava fácil encontrar sinais de que algo muito errado ocorria no INSS. No Procon de Caxias, por exemplo, foram 129 reclamações por descontos indevidos na folha apenas neste ano . Em todo 2023 foram 123 casos, e em 2024 haviam sido registrados 503 queixas.

A maioria das vítimas, segundo o órgão, são idosos que só descobrem o débito após perceberem a redução no pagamento. Justo um público que tende a receber menos e ter dificuldade em conferir a folha de pagamento no site ou aplicativo do INSS. Alvos fáceis para golpistas.