Primeiro Prefacast, da prefeitura de Caxias, traz balanço e "spoilers" de projetos; veja destaques da política

Com quase 15 minutos de duração, o primeiro episódio do Prefacast, o videocast da prefeitura de Caxias, foi uma espécie de balanço dos primeiros 100 dias da segunda gestão Adiló Didomenico. Com a participação do prefeito e do vice, Edson Néspolo, foram listadas ações já anunciadas, como o programa Canaliza Caxias, em que o Samae vai aplicar R$ 80 milhões em obras de saneamento.