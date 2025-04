Presidente da Câmara de Vereadores de Vacaria é denunciado no Ministério Público após suposta fala homofóbica contra Eduardo Leite

Pano de fundo

Embora a denúncia contra Biazzi esteja baseada em um suposto crime, há, como pano de fundo, uma disputa política no diretório municipal do PL . O autor da denúncia é o primeiro suplente do PL, Vilmar Henrique Borges Chilanti. Outros colegas de partido do presidente da Câmara também se posicionaram de forma contundente contra as declarações.

A desavença no grupo ocorre desde o início do ano legislativo, com a eleição da mesa diretora da Casa. Conforme apurado pelo Pioneiro, um acordo partidário previa que Biazzi integrasse uma das chapas como vice-presidente. No entanto, para se candidatar a presidente, ele teria se aliado a partidos de oposição. O grupo também avalia entrar com um pedido de cassação do mandato dele na Câmara.