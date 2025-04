Prefeitura de Caxias diz que restauro de locomotiva não terá custo ao orçamento do município; veja outros destaques

Antiga máquina a vapor está nas dependências da Ulbra Canoas há 20 anos. Juliane Ribas / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico sancionou na última sexta-feira (4) a lei que autoriza o município a custear em até R$ 500 mil eventuais danos ao campus da Ulbra, em Canoas, para a remoção de uma locomotiva que será instalada na Estação Férrea, em Caxias do Sul. A medida havia sido aprovada na Câmara no último dia 27 com críticas por parte da oposição.

Quando estiver na cidade, a máquina a vapor ainda precisará passar por restauro, mas a prefeitura garante que o trabalho será financiado por parcerias e emendas parlamentares. O trabalho tem valor estimado de ao menos R$ 1,5 milhão.

No ato de sanção da lei, Adiló mandou recados:

— Ela será um sucesso lá na Estação, tenho certeza. Tem gente que ficará com vergonha do que disse.

Cidadania Italiana

Em discurso na Câmara na última semana, o vereador Sandro Fantinel (PL) apoiou o decreto italiano que restringe a concessão de cidadania. Criticou o que chamou de comércio de títulos de cidadão e afirmou que havia muito interesse na obtenção do passaporte europeu para viajar aos Estados Unidos e outros países.

Contratação no Executivo...

Nicolas Fantinel, filho do vereador Sandro Fantinel (PL), começou a atuar na última semana na Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria da Saúde de Caxias. É um cargo em comissão 6 (CC 6). As funções do estudante de Psicologia são administrativas e voltadas à área de estudos.

Nicolas já havia trabalhado na pasta e o retorno foi um pedido dos colegas. A demanda chegou ao vice-prefeito Edson Néspolo (União Brasil), que fez a indicação.

...e no Legislativo

Na Câmara, o vereador Wagner Petrini (PSB) nomeou o primo, Cassiano Petrini, como assessor comunitário do gabinete, função criada pelo Legislativo neste ano. Primos são considerados parentes de 4º grau e, portanto, não entram na lei antinepotismo.

Sindicatos se reúnem para tratar de habitação

Sindicatos de trabalhadores se encontram com o secretário de Habitação, José de Abreu, nesta segunda-feira (7), para discutir as demandas habitacionais para funcionários do setor público e privado. A ideia é desenvolver uma parceria entre o município e as entidades para criar projetos para o setor.

Ainda nessa área, a prefeitura lançou na última sexta-feira (4) a Conferência Municipal de Habitação. A programação ocorre nos dias 30 e 31 de maio na Câmara de Vereadores. Ao longo do mês de abril, serão realizadas pré-conferências em diversas regiões da cidade.