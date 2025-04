PCdoB devolve para análise projeto sobre empréstimo de U$ 40 milhões pela prefeitura de Caxias; veja destaques da política

Pela primeira vez na legislatura, os vereadores de Caxias debateram um projeto de lei na primeira das duas discussões previstas pelo regimento. Foi nesta quinta-feira (15), em uma proposta do Executivo para corrigir uma lei de 2024 que autoriza o município a contratar US$ 40 milhões do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF). O montante será utilizado para a transformação digital do município.