Oposição cria abaixo-assinado contra fiscalização eletrônica em Caxias; veja os destaques da política

Dispositivos já operam no sistema de cercamento eletrônico Porthus Junior / Agencia RBS

Aproveitando o flanco aberto pela administração municipal no vai e volta de anúncios na semana passada, o vereador Hiago Morandi (PL) criou um abaixo-assinado contra as autuações de velocidade pelo sistema de cercamento eletrônico nas vias urbanas de Caxias. O argumento é de que não foi apresentado estudo técnico apontando os locais como pontos críticos de acidentalidade.

A essa altura, já está claro o objetivo do município de ativar o sistema, mas em uma publicação incomum nas redes sociais na última quinta-feira (10), o prefeito Adiló Didomenico negou que as autuações começam em 1º de junho. A mensagem desmentiu o secretário-adjunto de Trânsito, Alfonso Willembring, que havia informado a data no dia anterior, em reunião na Câmara. E também evidenciou que há questões a serem alinhadas dentro da pasta.

— No meio disso está a população meio confusa — diz o vereador, que pretende levar as assinaturas até Adiló.

Desde a instalação dos aparelhos, a secretaria tem justificado que os pontos escolhidos têm grande risco de acidentes, mas há contestações. Willembring afirma que o estudo técnico está em fase de conclusão. Imagens divulgadas pela pasta mostram o registro de veículos a até 143 km/h na saída de Caxias para Flores da Cunha.

Leia Mais Após cobrança do prefeito, secretaria de Trânsito de Caxias diz que não há data para início da fiscalização eletrônica

Maus tratos a animais

Um projeto de lei apresentado pela bancada do PDT na semana passada, na Câmara de Caxias, propõe ampliar a penalidade a quem maltrata animais. Se for aprovada sem alterações, a multa mínima vai aumentar cerca de nove vezes, passando dos atuais R$ 748,80 para R$ 4.680. Já a punição mais alta pode mais que triplicar, passando de R$ 4.446 para R$ 14.040.

O cálculo é baseado no Valor de Referência Municipal (VRM). Cada VRM está atualmente em R$ 46,80 e o índice é atualizado todos os anos. O texto, que altera o Código Municipal de Proteção aos Animais, ainda precisa passar pelas comissões antes de ser analisado no plenário.

Após 30 anos, o asfalto

Entrega ocorreu no último sábado Ricardo Rech / Divulgação

A entrega da pavimentação da Estrada Municipal 306, que liga as localidades de Loreto e Cerro da Glória, no interior de Forqueta, em Caxias, encerra uma luta de mais de 30 anos da comunidade.

Não se trata apenas de mais facilidade de circulação, especialmente em períodos chuvosos. A estrada de chão exigia a baldeação da carga de frutas de veículos menores para caminhões maiores, que não conseguiam chegar a algumas propriedades em função do relevo.

Além dos períodos em que a obra não foi prioridade, a comunidade precisou aguardar por três licitações sem interessados. No fim, a obra acabou executada pela Codeca. Igualmente importantes são as estradas João Boldo, no bairro Brandalise, e Ernesto Suliani, a estrada velha para Flores da Cunha. As três estradas foram entregues no sábado.

Leia Mais A comemoração e o desabafo na inauguração do Centro de Capacitação e Comércio de Caxias; veja os destaques da política

Plano para Zona das Águas

Reunião na Câmara ocorreu na noite de sexta-feira (11) Guilherme de Paula/Câmara Caxias / Divulgação

Um projeto de lei deve ser encaminhado até novembro à Câmara de Caxias para atualizar as regras de atividades na Zona das Águas. O prazo foi revelado pelo diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), João Uez, em audiência pública para debater o tema, na última sexta-feira (11).

A reunião foi organizada pela Comissão de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo, que entregou a Uez um plano de preservação e empreendedorismo para as áreas de bacias de captação. Liderado pelo vereador Sandro Fantinel (PL), o objetivo do grupo é flexibilizar as regras de construção nessas áreas ou obter indenização se obras não forem possíveis, entre outras ações.

O Samae iniciou na última semana uma série de 15 reuniões para ouvir a comunidade do interior e coletar contribuições para o projeto de lei.

Leia Mais Audiência pública vai discutir regramentos para construções em terrenos em áreas de bacias de captação em Caxias

Doação

Daniel Santos (à esquerda) e Andressa Marques (à direita) estiveram entre os doadores Kamilly Souza/Câmara Caxias / Divulgação

Os vereadores Andressa Marques (PCdoB), Calebe Garbin (PP) e Daniel Santos (Republicanos) aproveitaram a sexta-feira (11) para doar sangue no Hemocentro de Caxias do Sul. 16 servidores do Legislativo também contribuíram com os estoques da unidade.

Os três vereadores já têm o costume de doar. As contribuições podem ser agendadas para evitar filas. O contato do Hemocentro é (54) 98418.8487, pelo WhatsApp ou 3290.4580.

Auxílio

O II Festival do Leitor Quindim, que ocorre de 23 de abril a 4 de maio no Shopping Villagio Caxias, vai contar com R$ 300 mil de emenda parlamentar destinada pela deputada Denise Pessôa (PT).