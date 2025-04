Morre o ex-vice-prefeito de Gramado Enoir Antônio Zorzanello

Enoir Zorzanello deixa um filho e três netos Arquivo Pessoal / Divulgação

Morreu neste domingo (6) o ex-vice-prefeito de Gramado Enoir Antônio Zorzanello, aos 75 anos. Ele exerceu o cargo ao lado do ex-prefeito Pedro Henrique Bertolucci, de 1983 a 1988. Enoir também foi uma figura importante para o desenvolvimento do Festival de Cinema de Gramado.

Nascido em 1950, formou-se em Administração de Empresas em 1979. Foi nessa época que iniciou a trajetória no turismo, comandando a extinta agência Terra Turismo e começando a atuação no Festival de Gramado, onde permaneceu por muitos anos. Enoir também foi idealizador do Gramado Cine Vídeo.

Além de entusiasta do cinema e ex-vice-prefeito, Zorzanello foi vereador no município. Conforme a nota divulgada pelo prefeitura, o empresário "deixa um legado inestimável no desenvolvimento turístico da cidade".

A organização do Festival de Cinema também fez um registro do falecimento de Enoir, destacando como "seu legado permanece vivo na história da região".

Segundo informações da assessoria de imprensa, ele sofreu uma embolia pulmonar em casa, foi encaminhado ao Hospital São Miguel Arcanjo, mas não resistiu. O empresário havia passado por uma cirurgia no joelho recentemente.

As últimas despedidas de Zorzanello ocorrem a partir das 16h deste domingo, na Câmara de Vereadores de Gramado. O sepultamento será nesta segunda-feira (7), às 14h, no Cemitério Católico São Lourenço.