MDB caxiense tem nova executiva; veja destaques da política

Encontro ocorreu no último sábado (26) Luiz Chaves / Divulgação

O MDB de Caxias realizou no último sábado (26) a convenção para eleger a nova executiva municipal, integrantes do diretório e também delegados para representação no encontro estadual. Veroni Macedo foi eleito novo presidente da sigla e terá como vices Guerino Pisoni e Ari Dallegrave. O então presidente, Carlos Búrigo, será o 4º suplente na nova executiva. A votação ocorreu na sede do MDB, no Centro.

No discurso após o resultado, o novo mandatário destacou a necessidade de fortalecer o partido e voltar às comunidades para as eleições de 2026 e 2028. Tradicional na política caxiense, a sigla foi praticamente dizimada nas urnas ao não conseguir uma bancada na Câmara e uma vaga ao segundo turno com Felipe Gremelmaier, nas eleições de 2024.

A votação teve a participação dos ex-governadores José Ivo Sartori e Germano Rigotto. O prefeito Adiló Didomenico (PDB) e o vice, Edson Néspolo (União Brasil) também estiveram presentes.

Mal-estar 1

Integrante da base aliada, o vereador Juliano Valim (PSD) fez duras críticas ao secretário Rodrigo Weber na sessão desta terça-feira (29). Acusou o titular da pasta de de Gestão Urbana de se promover em um obra indicada por ele, e também de não atender pedidos de poda de árvores encaminhados pelo parlamentar.

A situação gerou mal-estar a ponto de vereadores de oposição saírem em defesa de Weber. Pedro Rodrigues (PL) disse acreditar que o não atendimento dos pedidos não ocorrem por questões pessoais e que a secretaria demorou para se organizar. Hiago Morandi (PL) destacou a troca de iluminação do Parque dos Macaquinhos.

Mal-estar 2

Elói Frizzo (PSB) também saiu em defesa de Weber, de quem é colega de partido. Justificou atrasos com os trâmites de montagem da secretaria e falta de pessoal. Na manifestação, porém, disse que não se considera um "vereador despachante". Incomodado, o colega do PSD respondeu dizendo que Frizzo está na Câmara por articulações do governo (ele é suplente de Rodrigo Weber).