Iphan autoriza instalação de locomotiva na estação férrea de Caxias

Locomotiva está no campus da Ulbra, em Canoas Juliane Ribas / Divulgação

O processo para a implantação de uma locomotiva a vapor na estação férrea de Caxias avançou mais uma etapa com a aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O documento com o aval foi recebido pelo município nesta quarta-feira (23).

O parecer do Iphan era necessário porque o complexo da estação (e o restante da linha férrea) pertence à União e está cedido ao município sob a condição de realização de ações de preservação.

No parecer, o órgão federal avalia que a instalação da máquina a vapor no espaço "não causa interferência negativa" e irá qualificar a área. O processo também já tinha sido aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae).

O transporte da locomotiva da Ulbra, em Canoas, para Caxias está previsto para o próximo mês. O município terá que arcar apenas com eventuais danos causados ao campus da universidade. Mas assim que estiver em território caxiense, a discussão sobre o restauro da máquina tende a ganhar força e gerar controvérsia. O trabalho é estimado em R$ 1,5 milhão. A administração municipal afirma que o pagamento será feito com emendas parlamentares e parcerias, mas até agora não detalhou a fonte de recursos.

A presença de uma locomotiva em um local tão simbólico para Caxias como a estação férrea, de fato, tende a atrair visitantes e estimular o acolhimento do espaço pela população. Mas não se pode esquecer que a vinda à cidade ocorre porque a máquina a vapor não foi preservada até então. É fundamental que o processo seja conduzido de forma que Caxias não fique apenas com o prejuízo de um acordo não cumprido.

