Empresa cobrada pela prefeitura para iniciar obra no acesso ao Planalto também disputa edital para construir ciclofaixa em Caxias

A AF Construtora, com sede em Manaus (AM), está entre as concorrentes para a construção da ciclofaixa que vai ligar o Parque Cinquentenário à praça Monteiro Lobato, no bairro Exposição, em Caxias do Sul. É a empresa que venceu a licitação para concluir a reformulação de acesso ao bairro Planalto e vem sendo cobrada pela prefeitura para iniciar a obra. O primeiro prazo venceu na segunda-feira (7) e foi estendido para esta quinta-feira (10).