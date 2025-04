Em reunião com frente parlamentar, prefeito de Caxias garante transporte para a UFRGS; veja outros destaques

A presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Federal da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, vereadora Rose Frigeri (PT), se reuniu nesta semana com o prefeito Adiló Didomenico para tratar do atendimento do futuro campus da UFRGS pelo transporte público. O acesso por linhas de ônibus é uma exigência da reitoria da universidade para instalação da unidade em Caxias.