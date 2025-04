Em meio às comemorações dos 150 anos da imigração, Monumento à Itália, em Caxias, está vandalizado

Monumento teve duas placas de bronze furtadas André Fiedler / Agencia RBS

A estação férrea de Caxias do Sul vai ganhar um novo monumento em função das comemorações dos 150 anos da imigração italiana na Serra. É uma boa notícia, porque será um marco para a data e tende a qualificar um novo espaço de lazer que a cidade terá. Mas em um ano tão importante para os descendentes dos colonizadores da região, o Monumento à Itália, na Praça João Pessoa, sofre com o vandalismo e o descaso.

A "bota", que teve que passar por restauro após ser quebrada em um acidente de trânsito em 2017, agora está sem as duas placas de bronze. Uma delas destacava a visita do presidente da Itália, Giovanni Gronchi, em 13 de setembro de 1958, enquanto a outra lembrava de dois caxienses voluntários do Real Exército Italiano. É só mais um exemplo do abandono dos monumentos que lembram a história da cidade.

Câmara aprova moção contra restrição da cidadania

Por unanimidade, a Câmara aprovou, nesta quinta-feira (17) uma moção de contrariedade ao decreto Tajani, que restringe a concessão de cidadania a descendentes de italianos. A nova regra foi imposta pelo governo da Itália no fim de março.

A moção teve voto favorável inclusive do vereador Sandro Fantinel (PL), que no início de abril usou a tribuna para manifestar apoio ao decreto de restrição. Na ocasião, ele havia criticado o que classificou de comércio de títulos de cidadão e afirmou que havia muito interesse na obtenção do passaporte europeu para viajar aos Estados Unidos e outros países. Disse também que ainda é possível obter a cidadania trabalhando em território italiano.