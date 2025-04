Eleito para presidência da Amesne, prefeito de Garibaldi reforça apoio para instalação de campus da UFRGS na Serra

O prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini, é o novo presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) . O mandato vale para o biênio 2025/2026. Antes, Valdir Carlos Fabris, prefeito de Guaporé, ocupava o posto.

Durante a reunião, a entidade aproveitou para reforçar a mobilização para a instalação do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na Serra. A bandeira é apoiada pelo novo presidente da Amesne.