Diálogo com outras instituições de ensino vai ajudar a definir os cursos da extensão da UFRGS em Caxias

O antigo Campus 8 da UCS é o espaço cotado para ser a sede da instituição na Serra, no entanto, os trâmites de compra do prédio ainda estão em discussão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As conversas sobre a instalação da extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias do Sul seguem em andamento. No dia 29, a reitora Marcia Barbosa visitará a Serra novamente — desta vez ela vai estar em Farroupilha para conversas com alunos e autoridades.

A grande dúvida em relação à extensão na Serra, no entanto, é sobre os cursos que devem ser ofertados. Segundo a professora Maria Beatriz Luce, presidente da comissão formada para tratar sobre esse e outros assuntos, é realizado diálogo entre as instituições locais, mas ainda não há nada acertado. Em fevereiro, a reitora destacou que os primeiros cursos de graduação só devem começar no primeiro semestre de 2026.

— Eu e a professora Liane Loder fizemos recentemente uma visita no Instituto Federal Rio Grande do Sul (IFRS) de Bento Gonçalves, exatamente para saber dos planejamentos de futuro. As instituições, principalmente as privadas, estão ajustando a sua oferta, às vezes fechando algum curso, abrindo outro. Então é importante a gente saber do planejamento de futuro deles pra poder fazer as avaliações necessárias, quais são as possibilidades, as necessidades da região e as possibilidades da UFRGS. Queremos estabelecer uma colaboração, não fazer sombreamento entre a oferta de cursos de uma instituição e outra. A mesma conversa pretendemos fazer com a UCS — destaca Maria.

Outro ponto que a professora frisou foi que a Universidade Federal não pensa em investir somente em atividades de graduação, mas também em pós-graduação e especializações:

— Nós somos uma universidade completa, com uma história acadêmica e um compromisso científico, cultural e tecnológico. Claro que pensamos em cursos de graduação e pós-graduação, automaticamente, porque todos os nossos professores são muito qualificados para dar aula. E pensamos com isso na instalação de grupos de pesquisa, com projetos de extensão, de atuação na área. São coisas complexas, porque, dependendo da área, nós precisamos instalar laboratórios e uma série de coisas.

No dia 6 de março, foi oficializada a Comissão de Assessoramento para criação e instalação do Campus Serra da UFRGS com professores e alunos, estes que já vinham trabalhando no assunto desde novembro de 2024. O grupo tem 60 dias, contando desde o dia 6, para entregar ao Conselho Universitário (Consun) um relatório que une todos estudos, cursos que podem ser ofertados, avaliações técnicas e o impacto e interesse institucional da iniciativa.

Com esse documento, e outras ponderações do Conselho, também deve ser confirmado se o antigo Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS) será ou não a sede da extensão. Segundo a reitora, a compra do prédio só será efetivada após essa aprovação.

Maria ainda não fala sobre o impacto econômico da vinda de uma extensão da UFRGS para Caxias:

— Nós temos uma proposta do Ministério da Educação (MEC) sobre o número de alunos, professores e técnicos para somente os primeiros cinco anos. Também estamos lidando com o MEC, pensando que os números que eles nos ofereceram são relativamente pequenos para o porte da região da Serra — comenta Maria.

Reunião em Farroupilha

No próximo dia 29, às 10h, na Câmara de Vereadores de Farroupilha, será realizado mais um encontro para discussão sobre os cursos que devem ser oferecidos na extensão. A atividade contará com a presença da reitora Marcia e será mediada pelo vereador Juliano Baumgarten (PSB).

O parlamentar destaca que o objetivo do encontro é trazer o município de Farroupilha para a discussão.

— A ideia é receber a reitora, ouvir como é que está o processo, proporcionar um debate para a gente chegar num divisor d'águas, para ver o que é importante para a comunidade, o que a gente espera com a universidade — conta.

Além das autoridades, alunos do Colégio Estadual Farroupilha, Colégio Estadual São Tiago e Colégio Estadual Olga Ramos Brentano devem marcar presença para ampliar o debate.

Transporte não deve ser um problema, segundo prefeitos da região

As 37 cidades que integram a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne), comprometeram-se a disponibilizar transporte para o campus da UFRGS que será implantado em Caxias. Em reunião realizada recentemente, os prefeitos aprovaram, por unanimidade, uma moção que formaliza a intenção. A articulação para debater o tema foi realizada pela deputada federal Denise Pessôa (PT) e pelo deputado estadual Pepe Vargas (PT).