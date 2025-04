Deputado caxiense propõe projeto de lei contra camisa vermelha na Seleção

Poderia ficar apenas na seara esportiva, mas dado o nível da polarização no país, a suposta adoção de uma camisa vermelha como segundo uniforme da seleção brasileira foi um principais debates políticos da terça-feira (29). A ponto do deputado federal caxiense Maurício Marcon (Podemos) apresentar um projeto de lei na Câmara dos Deputados para proibir governo e empresas públicas de patrocinar equipes que não adotarem as cores da bandeira. O texto ainda não começou a tramitar.