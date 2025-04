Debate sobre assédio a jogadoras vira discussão sobre transfobia na Câmara de Caxias

Era para ser o debate sobre uma moção de repúdio ao assédio sexual denunciado por jogadoras do América-MG no jogo contra o Juventude pelo Brasileirão feminino. Mas a conversa na sessão desta quinta-feira (3) na Câmara de Caxias terminou em uma discussão sobre transfobia com troca de acusações.

Após argumentos sobre o menor financiamento de equipes femininas em relação às masculinas, o líder de governo, vereador Daniel Santos, disparou:

— Vocês estão perdendo espaço para homens que se intitulam mulheres. Não estou falando das pessoas que se identificam, não é questão de gênero, mas nós sabemos que muitos, sim, se aproveitam da sua incapacidade de se destacar no esporte masculino e estão ocupando o espaço de vocês mulheres.

O que seguiu foi um festival de pedidos de questão de ordem para que os vereadores com a palavra se limitassem ao tema da moção, o que praticamente ninguém cumpriu, além de críticas à fala de Santos. O primeiro a reagir foi Rafael Bueno (PDT):

— Enquanto líder do governo, o senhor tem que cuidar quando fala porque o senhor está representando o governo ao qual eu e a vereadora Andressa, do PDT, fazemos parte — disse o parlamentar, sugerindo a troca da liderança.

Claudio Libardi (PCdoB) cobrou da mesa diretora da Casa que oficie o Ministério Público Federal (MPF):

— Se Vossa Excelência (o presidente, Lucas Caregnato (PT)) não fizer, eu farei o oficiamento ao Ministério Público Federal — afirmou.

A moção foi aprovada por unanimidade.

"Videozinhos"

Libardi (em pé, à esquerda) gravou assessor de Hiago (em pé, à direita) filmando colegas. André Fiedler / Agência RBS

Durante a discussão da moção, a bancada do PCdoB voltou a reclamar das gravações realizadas por assessores do vereador Hiago Morandi (PL) para produção de vídeos nas redes sociais. Libardi chegou a dizer que o rumo do debate era para um "showzinho do vereador Hiago".

Momentos antes, em protesto, o parlamentar do PCdoB gravou um assessor de Hiago fazendo um vídeo. Libardi também posicionou uma webcam em direção ao vereador do PL, que reagiu:

— Pode botar oito câmeras. A gente é figura pública. Vocês têm que entender que vocês se tornam figura pública quando colocam o nome pra concorrer — desafiou Hiago.

Em um momento mais acalorado fora dos microfones, Hiago acusou Libardi de só falar em processo judicial, ao que Andressa Marques (PCdoB) reagiu:

— Cada um com sua atuação, vereador. O senhor com os videozinhos e o Claudio com os processos.

Libardi também posicionou uma câmera em frente ao computador André Fiedler / Agência RBS

Embate