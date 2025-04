Controladores de velocidade nas ruas de Caxias passarão a multar em junho 

Primeiros equipamentos começaram a ser instalados em 2023. Porthus Junior / Agencia RBS

Os radares instalados nas vias urbanas de Caxias do Sul começarão a fiscalizar o excesso de velocidade no dia 1º de junho. A data foi revelada pelo secretário-adjunto de Trânsito, Alfonso Willembring, em reunião pública na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira (9). O encontro foi para tratar do transporte coletivo e outros temas de mobilidade.

— Nós temos todo o controle, o índice de pessoas que ultrapassam a velocidade é menos de 1%. Eles devem ser multados — afirmou Willembring.

O início da fiscalização vai ocorrer antes do esperado. Em entrevista à Gaúcha Serra no fim de janeiro, o secretário de Trânsito, Elisandro Fiuza, havia projetado as primeiras autuações para o segundo semestre.

Os 21 dispositivos começaram a ser instalados em 2023 e integram o sistema de cercamento eletrônico. Atualmente, as câmeras fazem a leitura das placas para identificar eventuais veículos em fuga e também registram a velocidade. Por opção do município, no entanto, as multas nunca foram enviadas.

Debate e ausência

A reunião teve momentos acalorados, especialmente após a confirmação do secretário-adjunto sobre o início das autuações. Vereadores do PL chamaram a medida de "indústria da multa", o que foi negado por Willembring, sob o argumento de que se trata de uma ação de segurança no trânsito.

Outro ponto de questionamento foi a ausência do titular do Trânsito, Elisandro Fiuza. A justificativa foi de que ele tinha uma avaliação em um curso no qual está matriculado. As críticas continuaram na sessão desta quinta-feira (10).

Novo Magnabosco?

Na sessão desta quinta-feira (10), o vereador Cláudio Libardi (PCdoB) estimou em até R$ 100 milhões o ressarcimento do município à Visate, caso haja condenação em dois processos movidos pela concessionária. O tema também foi mencionado na reunião pública.