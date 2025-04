Confira a lista de escolas inscritas para participar do programa Vereador por um Dia da Câmara de Caxias do Sul 

No dia 6 de outubro deve ocorrer a próxima edição do programa Vereador por um dia 2025, na Câmara de Caxias do Sul. Para participar, os alunos devem estar matriculados nas 23 instituições inscritas no projeto (Confira a lista completa abaixo). No dia 28 de abril, às 14h, na própria Câmara, ocorre a primeira reunião preparatória entre os organizadores, a Escola do Legislativo (EL) e Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto e Lazer (Cecticdl) com os diretores e professores das escolas interessadas.