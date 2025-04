Conferência Municipal de Direitos LGBT+ da Serra Gaúcha define propostas para discussão em âmbito estadual 

Durante o dia do evento, mais de 40 pessoas passaram pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.

O encontro foi promovido pela ONG Construindo Igualdade, reunindo mais de 40 pessoas, com o objetivo de discutir questões representativas da comunidade. Conforme explicou a presidente da entidade, Cléo Araújo, foram definidos 15 delegados para defender as mais 15 propostas que devem impactar tanto o município, quanto a região e o Estado.

— Eu fiquei responsável de fazer o compilado, mas saíram mais de 15 propostas, todas muito boas, desde fortalecimento da política LGBTQIA+ no município, que ainda não temos praticamente nada, até propostas mais do viés nacional, como implementação de políticas públicas de reconhecimento e respeito a essa população — contou Cleo.

Todas as propostas seguiram a cartilha de orientação do governo do Estado, que segmentou as discussões em quatro eixos temáticos: