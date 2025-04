Comandante dos Bombeiros Voluntários da Rota do Sol desabafa sobre falta de apoio durante sessão da Câmara de Caxias

Homenageado com a medalha Heróis do Rio Grande, concedida pela Assembleia Legislativa (AL) por iniciativa do deputado Capitão Martim (Republicanos), o grupo Força Auxiliar - Bombeiros Voluntários da Rota do Sol foi lembrado na tribuna da Câmara nesta quarta-feira (23), pelo vereador Juliano Valim (PSD), pelo trabalho desenvolvido principalmente na catástrofe climática do ano passado.