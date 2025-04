Caxienses que perderam casas na enchente terão isenção de ITBI

Os moradores de Caxias do Sul que tiveram residências destruídas ou interditadas pela enchente de 2024 terão isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). A medida foi aprovada por unanimidade em sessão extraordinária nesta terça-feira (29). O projeto, de autoria do Executivo, tramitou em regime de urgência.