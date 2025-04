Câmara de Gramado ganha prêmio nacional por implantação de inteligência artificial; veja destaques da política

Troféu foi recebido pelo presidente da Casa, Ike Koetz (PP). Theo Reis Machado / Divulgação

A Câmara de Gramado ganhou o Troféu Destaque Nacional, em Brasília, por ser a primeira casa legislativa municipal a adotar inteligência artificial (IA). A tecnologia foi anunciada no fim de fevereiro e a entrega do prêmio ocorreu nesta semana ao presidente da Casa, Ike Koetz (PP), durante a 24ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais.

O sistema dá sugestões na elaboração de projetos e pareceres, controla prazos e organiza a pauta do plenário, entre outras questões. Todos os textos precisam passar por revisão final humana.

A Câmara de Caxias está em fase de discussões para atualizar os sistemas e também pretende adotar uma plataforma com IA.

Abstenção

Representantes do diretório caxiense do PSB decidiram se abster na votação que vai definir a nova direção estadual da sigla. O congresso para a escolha está marcado para sábado (26), em Porto Alegre.

O posicionamento foi definido em reunião na manhã de quinta-feira (24) e ocorre em função de um racha existente na sigla em âmbito estadual. A ala de oposição ao partido, ao qual os delegados caxienses estão alinhados, defende a saída da atual gestão. Eles apontam irregularidades nas regras do congresso e responsabilizam a gestão estadual por maus resultados nas urnas.

A oposição tem entre signatários o ex-deputado Beto Albuquerque e o ex-vice-governador Beto Grill e busca a anulação do congresso junto à executiva nacional, o que pode abrir caminho para uma intervenção. Já entre os apoiadores da situação está o deputado Elton Weber, de Nova Petrópolis.

Os representantes do diretório caxiense no congresso são Adriano Boff, Edi Carlos Pereira de Souza, Elói Frizzo, Igor Schmaedeke, Pedro Pereira, Rodrigo Weber e Zé Dambrós.

União Brasil+PP

Além da incógnita no PSDB em torno da provável fusão com o Podemos, a movimentação entre outros dois partidos pode ter reflexos em Caxias. É a formação de uma federação entre União Brasil e PP, prevista para ser anunciada na próxima semana.

O União é o partido do vice-prefeito Edson Néspolo, que também assumiu recentemente a presidência da sigla na cidade. Já o PP tem o vereadores Bortola (presidente municipal da sigla) e Calebe Garbin.

Diferentemente da fusão, a federação permite a existência de ambas as siglas, mas elas devem atuar em conjunto. Como o PP já integra a base do governo, não deve ter modificações na composição da Câmara. Em âmbito municipal, as discussões estão mais avançadas no PP.

Comissão para discutir feminicídios

As deputadas federais gaúchas apresentaram um requerimento para que a Câmara dos Deputados crie uma comissão externa temporária para acompanhar e enfrentar os crimes de feminicídio no Estado. No último feriadão de Páscoa, 10 casos foram registrados, seis apenas na Sexta-feira Santa.

O texto é assinado pela caxiense Denise Pessôa (PT) e pelas deputadas Fernanda Melchionna (Psol), Maria do Rosário (PT), Daiana Santos (PCdoB), Any Ortiz (Cidadania) e Franciane Bayer (Republicanos).

A comissão pretende trabalhar pela ampliação da rede de proteção, o funcionamento 24 horas das delegacias especializadas no atendimento às mulheres, o investimento em políticas públicas e o fortalecimento de casas de acolhimento.

Passarela na BR-470

Encontro ocorreu na quinta-feira (24), em Brasília. Divulgação / Divulgação

O deputado estadual Guilherme Pasin (PP) e o presidente da Câmara de Bento Gonçalves, vereador Anderson Zanella (PP), voltaram de Brasília nesta semana com a promessa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de construção de uma passarela na BR-470. A estrutura vai ficar no km 211 e ligar os bairros Juventude da Enologia e Conceição.