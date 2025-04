Câmara de Caxias aprova projeto que concede isenção das taxas do Samae ao Recanto da Compaixão Frei Salvador Pinzetta

A isenção tem como objetivo auxiliar na continuidade do trabalho do Recanto.

Foi aprovado por unanimidade de votos na sessão desta terça-feira (15) da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul o projeto de lei que concede remissão e anistia de débitos da taxa de fornecimento de água e esgoto do Recanto da Compaixão Frei Salvador Pinzetta.

O projeto de lei, de autoria do Executivo, teve como intuito afirmar o Acordo de Cooperação assinado com a Fundação de Assistência Social (FAS), que proporciona a isenção das taxas do Samae, porém, no documento, usaram um artigo 13 da Lei 1.474 de 1966 para justificar a ação, mas, em tese, pelo artigo só seria permitido conceder a isenção para "edifícios ocupados pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do município".