"A gente não pode obscurecer todas as conquistas por uma ou outra polêmica", diz o prefeito de Caxias, Adiló Didomenico, em avaliação sobre os 100 dias do segundo mandato

No dia que completa cem dias do segundo governo, Adiló vai inaugurar o Centro de Capacitação e Comércio (CCC) e lançar pacote de obras de redes de drenagem e saneamento em 35 bairros. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com um corte de gastos anunciado em março e outras adversidades, os primeiros cem dias do segundo governo do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB), completados nesta quinta-feira (10), podem ser considerados conturbados. Com uma lista de polêmicas que foram registradas durante o período, o chefe do Executivo garante que serão corrigir os erros cometidos e que vai focar em mais entregas, como a parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil, com edital a ser lançado até o dia 15 de abril.

Questões marcantes nos primeiros meses de administração foram nas áreas da educação, saúde e meio ambiente. Confira alguns destaques:

Atraso no pagamento das vagas compradas pelo município em 50 escolas particulares. A Secretaria de Educação (Smed) alegou que houve uma falha administrativa na hora dos acertos tanto das instituições quanto da pasta. A regularização ocorreu com quase 20 dias de atraso.

Em fevereiro, o Sindicato dos Médicos de Caxias entrou na Justiça do Trabalho exigindo o pagamento dos profissionais, que deveria ter sido feito em 15 de fevereiro, conforme contrato. O pagamento é feito pela gestora do contrato, a partir de repasse do município. Contudo, janeiro foi o último mês de gestão da empresa InSaúde na UPA Central. Em março, a prefeitura teve que pagar R$ 1,1 milhão, sendo que o valor já tinha sido repassado e agora será cobrado do InSaúde o ressarcimento.

Após denúncias dos vereadores Hiago Morandi (PL) e Daiane Mello (PL) foi exposto que o Castramóvel, comprado há dois anos pela Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), ainda não foi utilizado para os atendimentos a cães e gatos do município e estava abandonado no estacionamento da pasta. Agora, ONG's do município estão buscando a utilização do veículo.

Suspensão do edital da Maesa devido à falta de interessados. Um novo edital deve ser lançado em junho.

O corte de verbas em todas as secretarias, com o argumento que foi gasto mais do que o previsto na recuperação das estradas afetadas pelas chuvas de maio de 2024 e não foram recebidos recursos suficientes dos governos estadual e federal. Um dos projetos impactados foi o Fiesporte.

Algumas dessas situações poderiam ter sido evitadas, sobretudo, as que envolvem as questões financeiras, já que o prefeito segue no mesmo cargo desde 2021. Um exemplo disso é o próprio envio, nos últimos dias de 2024, da proposta da Lei Orçamentária Anual para 2025 (LOA 2025) no montante de R$ 3,7 bilhões e o corte de gastos vir três meses depois.

Para o prefeito Adiló, foi preciso "elencar prioridades dentro do governo" e confessou que faltou "experiência política dos secretários" na condução de algumas das situações, como a do Fiesporte.

— Governar é eleger prioridade, a gente não tem que ter receio de enxugar em algumas pastas, mas a gente não pode obscurecer todas as conquistas que a gente fez por uma ou outra polêmica. Isso poderá acontecer em qualquer tempo, principalmente com uma equipe nova. Eu reconheço que em alguns episódios faltou um pouquinho mais de, digamos, experiência política para alguns secretários. Eu cito, por exemplo, o Fiesporte, teria que ter sido conduzido de outra forma, mas é um aprendizado que a gente vai corrigindo e para nós nunca faltou o diálogo, tanto que chamamos o pessoal aqui e encontramos uma medida, pelo menos paliativa, para o momento e ficamos no compromisso de ajudá-los — destaca Adiló.

"Celebrações" dos 100 dias

Nesta quinta-feira (10), data em que completa cem dias do governo, Adiló decidiu fazer o lançamento de um pacote de R$ 80 milhões em obras de redes de drenagem e saneamento em 35 bairros de Caxias; e inaugurar o primeiro andar do Centro de Capacitação e Comércio (CCC), onde os vendedores ambulantes devem trabalhar e sair das calçadas da área central. As duas novidades são algumas das promessas de campanha de Adiló e que são lançadas após as diversas notícias que podem ser consideradas negativas para o mandato.

Contudo, o prefeito acredita que seus cem dias foram positivos e ressaltou alguns dos feitos durante esse período, como a inscrição dos nove projetos no Novo PAC 2025, a instalação do escritório em Brasília, a criação da Secretaria de Gestão Urbana, a inauguração do CCC, o contrato para a construção do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Governador Leonel Brizola, a obra da rotatória da Avenida São Leopoldo e a recuperação da pista do Aeroporto Hugo Cantergiani. Também divulgou a reinauguração da UBS do bairro Esplanada. A obra começou em 2023.

— Estaremos na próxima segunda-feira (14) inaugurando a reforma e ampliação da UBS Esplanada. Ela vai ficar praticamente nova, para atender ali e terá horário estendido — revela o prefeito.

PPP da Educação Infantil

Lançada ainda em 2022, a parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil, que prevê a contratação de uma empresa para construção e manutenção de 32 escolas infantis em vários pontos da cidade, deve ganhar novos avanços em 2025. Segundo Adiló, o edital será lançado até o dia 15 de abril.

— Nós temos a PPP da Educação Infantil, que o edital vai ser lançado até o dia 15 de abril. Era uma promessa de campanha, agora tu imagina o que representam 32 novas escolas de Educação Infantil na cidade — comemora.

Expectativas para os próximos meses

Obras e segurança

Mas ainda há pendências que precisam ser resolvidas neste primeiro ano do novo mandato. Uma delas é a entrega da obra de acesso ao bairro Planalto, que já está na terceira empresa e ainda não iniciou os trabalhos. Outra é o reforço na segurança das escolas municipais após o caso de esfaqueamento da professora na EMEF João de Zorzi, no bairro Fátima Baixo.

Centro de Proteção Animal

Além da resolução sobre a utilização do Castramóvel, é preciso destravar o edital do Centro de Proteção Animal de Caxias do Sul. O processo começou ainda em 2022. Em 2024, foi assinada uma ordem de início dos trabalhos, porém, a Secretaria do Meio Ambiente apontou divergência entre o orçamento e a execução. Com isso, o projeto passará por novo processo licitatório, com previsão de lançamento do certame em abril deste ano.

Edital da Maesa

O edital da Maesa também é uma tópico que precisa começar a tomar forma. Após a suspensão do certame, em março, para adequações, como organizar um estudo sobre as secretarias que estão em salas alugadas e que poderão ser alocadas na Maesa e possíveis locais para estacionamento, a previsão é de que o edital seja publicado em meados de junho.

Caso Magnabosco

Os credores do Caso Magnabosco já aceitaram a proposta de pagamento ainda em março de 2025. A negociação prevê um desconto no valor total da indenização e o pagamento de uma quantia mensal pelo Município. Segundo o prefeito Adiló, o objetivo é finalizar essa questão ainda neste ano, mas reforçou que, para isso acontecer, foi necessário o ajuste no orçamento.