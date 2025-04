A comemoração e o desabafo na inauguração do Centro de Capacitação e Comércio de Caxias; veja os destaques da política

O representante dos ambulantes, Mamadou Abib Diallo (esquerda) e o prefeito Adiló Didomenico participaram da inauguração Ícaro de Campos / Divulgação

Projeto que exigiu diversos estudos e negociações delicadas, o início das atividades das bancas do Centro de Capacitação e Comércio (CCC) foi muito comemorado pela administração municipal e pelos ambulantes que toparam a proposta de se transferir para o espaço. Mas, em meio às declarações sobre a importância do empreendimento, chamou a atenção o desabafo do diretor de Fiscalização da Secretaria do Urbanismo, Rodrigo Lazzarotto.

O servidor foi um dos principais articuladores do projeto. Dirigindo-se ao prefeito Adiló Didomenico, a quem creditou o apoio para manter os esforços, lembrou de momentos em que a administração quase desistiu da implantação do CCC.

— Não posso me omitir, diante da sociedade caxiense, de falar de todas as dificuldades relacionadas à intolerância, racismo, xenofobia que nós enfrentamos aqui. Eu ouvi palavras horríveis, que eu não gostaria de repetir aqui porque são degradantes de uma forma total. Temos que botar a mão na cabeça e entender que a nossa sociedade é extremamente racista, extremamente intolerante. A gente viu isso na Câmara de Vereadores, a gente viu isso nas nossas reuniões internas, viu em reuniões com entidades — revelou.

Aquisição

O vice-prefeito Edson Néspolo (União Brasil) não somente esteve na inauguração como prestigiou o comércio no novo espaço. Ele comprou um gorro para o filho, João Pedro, que nasceu em dezembro. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele valorizou a legalidade da atividade:

— Nunca comprei nada nas ruas de Caxias, mas hoje, que está em uma situação regularizada, comprei uma touquinha para meu filho, no comércio agora legal — destacou.

Costuras

A ex-vereadora e ex-candidata a vice-prefeita de Caxias, Gladis Frizzo (PP), é cotada para assumir a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, órgão da Secretaria Estadual da Saúde que atende 49 municípios da Serra.

O nome já foi apresentado ao governo do Estado e está em avaliação, uma vez que outros partidos também postulam o cargo. O PP busca uma função para Gladis desde o início do ano, com o fim do mandato dela na Câmara.

Compromisso com o transporte

As cidades que integram a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) comprometeram-se a disponibilizar transporte para o campus da UFRGS que será implantado em Caxias. Em reunião na última quarta-feira (9), os prefeitos presentes aprovaram, por unanimidade, uma moção que formaliza a intenção. A articulação para debater o tema foi realizada pela deputada federal Denise Pessôa (PT) e pelo deputado estadual Pepe Vargas (PT).

O acesso dos estudantes por meio de transporte público é uma das condições estabelecidas pela reitora da universidade, Márcia Barbosa, para o início das operações na Serra. Já existe o compromisso da prefeitura de Caxias para a criação de linhas de transporte urbano.