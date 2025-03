Ter sentado na segunda fileira e não ter direito a discurso: por que Pepe Vargas deixou a abertura da Festa das Colheitas, em Caxias

O presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), justificou a ausência na visitação da Festa das Colheitas e na inauguração dos museus da Festa da Uva e do Vinho por descumprimento de protocolo na cerimônia de abertura , momentos antes. Pepe negou que tenha ocorrido constrangimento por ter sido mencionado pelo presidente do evento, Fernando Bertotto, como "representante da Assembleia Legislativa e dos deputados".

Entre os descumprimentos, a assessoria do parlamentar menciona, em nota, que a organização colocou o presidente do Legislativo na segunda fileira, atrás de "autoridades que possuem menor precedência". O texto também afirma que Pepe não pôde ter a palavra, ao contrário de outros participantes da cerimônia. Por esse motivo, ele optou por não seguir no restante da programação.