Secretário de Aviação Civil estima autorização para obras do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias, até a metade do ano

Reunião ocorreu na manhã desta terça-feira (11), em Brasília. Marcelo Tavares / Divulgação

O secretário de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou que a expectativa do órgão federal é obter ainda neste semestre a inclusão do projeto do novo aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A declaração foi feita em vídeo publicado na manhã desta terça-feira (11), após reunião com o prefeito Adiló Didomenico (PSDB) e com a deputada federal Denise Pessôa (PT). Outros representantes do município e o deputado Ronaldo Nogueira (Republicanos) também participaram.

A inclusão no PAC, gerido pela Casa Civil, é condição para que a própria secretaria autorize o município a contratar a construtora. É por meio do programa que os R$ 170 milhões já reservados serão liberados. Os projetos para a construção de pistas e pátios já foram aprovados e, em breve, devem ser entregues os projetos para a edificação do terminal de passageiros e demais prédios. Essas devem ser as etapas finais da obra.

No vídeo, em que também se manifestaram outros participantes da reunião, não houve menção à necessidade de novos estudos arqueológicos no terreno do aeroporto. O processo corre de forma paralela, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e não está claro se pode atrasar o início das obras.

PPP da Educação