Representantes da oposição e da situação aproveitam juntos o Carnaval de Caxias

Foi assim que o presidente da Câmara de Caxias, Lucas Caregnato (PT), definiu a foto em que aparece ao lado do colega Wagner Petrini (PSB) e do secretário do Urbanismo, Adriano Bressan (PP) . Os três aproveitaram o Bloco da Velha neste domingo (2), na Rua Dom José Barea.

Aliás

A homenagem aos 10 anos do Bloco da Ovelha, realizada em sessão solene na Câmara no dia 20 de fevereiro, teve votos favoráveis do PT ao PL. Mas não foi unânime: Pedro Rodrigues e Capitão Ramon, ambos do PL, votaram contra.