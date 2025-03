Ministro promete conclusão da BR-285, na Serra, para 2026; veja destaques da política

A BR-285 tem apenas oito quilômetros pendentes do lado gaúcho e está com obras avançadas na Serra da Rocinha, em Santa Catarina . O projeto ficou fora das emendas da bancada gaúcha no Congresso, por isso a comunidade teme que não haja recursos suficientes para continuar a obra neste ano. O ministro, porém, diz que já há R$ 114 milhões assegurados para a construção.

O agendamento da reunião contou com o auxílio do chefe do Escritório de Relações Institucionais e Representação de Caxias em Brasília, Mauro Pereira. Apesar do cargo municipal, Mauro já revelou que foi uma solicitação do prefeito Adiló Didomenico (PSDB) o auxílio a municípios vizinhos.