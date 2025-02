Vereadores de Caxias aprovam moção de repúdio ao pedágio eletrônico

Os vereadores de Caxias do Sul aprovaram, nesta terça-feira (25), a moção de repúdio aos pedágios eletrônicos do Estado. O texto recebeu votos favoráveis de todos os parlamentares que estavam no plenário. A vereadora Marisol Santos (PSDB) não estava no plenário e não votou. Já o vereador Pedro Rodrigues (PL) estava em representação da Câmara e Wagner Petrini (PSB) está em viagem.