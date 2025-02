Vereador propõe projeto de bilhete único no transporte coletivo de Caxias

O vereador Capitão Ramon Teles (PL) apresentou um projeto de lei para a criação de um bilhete único no transporte coletivo de Caxias do Sul . Na prática, isso permitiria ao passageiro pagar apenas uma tarifa , independentemente da quantidade de ônibus em que teria que embarcar. Seria uma extensão da integração tarifária, já existente atualmente entre as linhas que operam nas estações de transbordo (EPIs) e nas linhas coletoras, que percorrem o anel perimetral.

Embora gere, de fato, uma economia para o usuário que depende do transporte, a implantação do bilhete único é complexa do ponto de vista da sustentabilidade financeira do sistema. Quando houve a integração tarifária por meio das EPIs, em 2016, ela foi acompanhada por uma redução de custos resultante do próprio modelo de troncalização. Para garantir que as receitas paguem as despesas, é preciso voltar às planilhas e analisar qual seria o custo da tarifa.