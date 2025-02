Vereador de Caxias propõe projeto de escola sem partido

O vereador e líder do governo na Câmara de Caxias do Sul, Daniel Santos (Republicanos), protocolou na tarde de quinta-feira (6) o projeto de escola sem partido . Assim como em outros municípios do país, o texto tem objetivo de exigir a chamada neutralidade ideológica nas escolas. Em outras palavras, é uma tentativa de garantir que estudantes não sejam influenciados por eventuais posições políticas de professores e funcionários de escolas.

No fim do ano passado, os vereadores aprovaram uma nova versão do texto. Ele foi enviado para sanção do prefeito Sebastião Melo (MDB), que não se manifestou e a lei retornou ao Legislativo, onde foi promulgada pela Câmara na quarta-feira (5). Agora, a oposição e entidades representativas prometem questionar o assunto mais uma vez na Justiça. O Supremo Tribunal Federal (STF) também já definiu como inconstitucionais as propostas do tipo.