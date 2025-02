Um quarto dos projetos propostos por vereadores de Caxias neste ano são relacionados à educação

São propostas que abordam desde regras dentro de sala de aula, como a que determina a adoção da Língua Portuguesa dentro das normas legais a ações como a criação do banco de material escolar . Também há propostas sobre o uso do espaço das escolas em fins de semana e criação de escolas cívico-militares, por exemplo. As propostas partiram de vereadores de PL, PSDB e Republicanos.

Todos os projetos estão tramitando nas comissões e nenhum tem ainda previsão de ser votado em plenário. As demais propostas a serem analisadas pelos parlamentares incluem temas como necessidade de autorização prévia do município para exposições em locais públicos, bilhetagem do transporte coletivo, inclusão de datas no calendário oficial, atendimentos preferenciais e isenção de IPTU, entre outros.