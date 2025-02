Servidores de Bento Gonçalves realizam manifestação contra projetos que retiram benefícios dos novos concursados

Os servidores municipais de Bento Gonçalves realizaram uma manifestação em frente à prefeitura na tarde desta segunda-feira (3) para exigirem a retirada dos três projetos de lei que propõem a exclusão da licença-prêmio e do adicional por tempo de serviço, os biênios e a revisão da lei de licença-interesse. As proposições são de autoria do Executivo e, caso aprovadas, passariam a valer para os novos concursados. O ato foi organizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bento Gonçalves (Sindiserp-BG).