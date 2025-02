"Serei um soldado disponível", diz chefe do escritório de Caxias do Sul em Brasília

Pereira tomou posse para a nova função nesta sexta-feira (7). Roni Rigon / Agencia RBS

Mauro Pereira (MDB) foi escolhido como chefe do Escritório Municipal de Relações Institucionais e Representação em Brasília (DF). O ex-deputado federal e ex-vereador de Caxias do Sul tomou posse para a nova função nesta sexta-feira (7). Neste sábado (8), participou do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, para abordar os principais eixos de atuação no escritório na capital federal.

Leia Mais Escritório de representação de Caxias em Brasília também vai auxiliar outros municípios da Serra

A escolha por Mauro Pereira atende a uma indicação do MDB, que apoia a administração do prefeito Adiló Didomenico (PSDB). A criação do Escritório Municipal de Relações Institucionais e Representação em Brasília, promessa de campanha do prefeito, foi aprovada pela Câmara de Vereadores em dezembro de 2024.

A nova estrutura tem por finalidade planejar, dirigir, coordenar e executar ações de apoio ao governo municipal e aos demais representantes junto às instâncias federais de poder, auxiliando no andamento de projetos, convênios, contratos e de outros assuntos de interesse do Governo Municipal junto à União, entidades, organizações, embaixadas estrangeiras e organismos internacionais.

Confira, abaixo, os principais trechos da entrevista:

Gaúcha Serra: Como é que vai funcionar a sua atuação em Brasília e como será o trabalho dessa estrutura que é uma novidade aqui para o município?

Mauro Pereira: Na verdade, todos sabem que de todos os impostos que são recolhidos no país, a maior margem, a maior parte dos impostos fica em Brasília. E é lógico que nós temos que ter projetos para repatriar esse recurso. E é o que a prefeitura sempre fez. Na época do governo Sartori, os 177 quilômetros de asfalto no interior foram frutos de busca de recursos, de financiamento, que proporcionaram grandes obras em Caxias do Sul.

Então, esse cargo será uma extensão do gabinete do prefeito Adiló Didomenico em Brasília. A minha função lá vai ser ouvir, atender às demandas da prefeitura, de todos os secretários, do setor empresarial, do setor público, do setor privado. Em Brasília, temos nossos deputados federais Denise Pessôa e Maurício Marcon, que fazem um excelente trabalho, e que têm a responsabilidade de mandar recursos através de emendas para o município e já vêm fazendo. E a minha função vai ser colaborar com os deputados e com as entidades de Caxias do Sul.

Eu fui deputado federal por quatro anos, de 2015 a 2018, e depois trabalhei na assessoria da bancada do MDB. Eu sempre procurei ajudar a cidade, com diversas atitudes que eu tomei que ajudaram a trazer recursos para cá. Então, serei um soldado disponível em Brasília.

Segundo a prefeitura, o senhor foi escolhido "por ter um bom relacionamento com os entes federais". Como sua experiência em Brasília irá contribuir nesse novo cargo?

Eu procuro tratar todo mundo com muito respeito. Como vereador e deputado, já arrumei muita confusão, tinha meus atritos. Mas, com certeza, a vida vai ensinando. E hoje eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo. Todas as ideias e projetos de todas as secretarias, automaticamente sempre passam por Brasília. Quem vai mandar o serviço para mim são os secretários, o gabinete de prefeito, seja lá quem for que precisar, vai saber que vai ter uma pessoa lá disponível.

E como será a estrutura desse escritório? Ele vai ter uma sede determinada? Vai ter outros servidores além do senhor? Como ela foi desenhada?

A equipe da prefeitura é quem vai demandar o que tem que ser feito. E, o que for feito, serão eles que vão ficar sabendo em primeira mão. E em Brasília, nós vamos ter um escritório, uma referência, que vai ficar aproximadamente 1.500 metros da Esplanada dos Ministérios, para reuniões que forem necessárias. Mas nós não vamos ter funcionário nenhum em Brasília, vai ser somente eu. Vamos procurar não gastar dinheiro de forma descontrolada, pelo contrário, economizar o máximo que puder, e entregar o máximo que puder também de serviços.

Hoje quais são as principais demandas de Caxias para uma atuação em Brasília?

Temos demandas de ONGs, de entidades assistenciais que precisam tocar as atividades delas. Até as grandes obras que são gargalos em Caxias e que precisam ser feitas, como o viaduto que vai sair da perimetral, passando sobre a BR-116, e é uma obra de extrema importância. Temos a obra do aeroporto que está andando, mas nós temos que acelerar o ritmo dela, que é o sonho que nós temos. Nós temos a duplicação da BR-116, que foi feita no governo Temer, um lado só da BR, aqueles 900 metros, nós temos que concluir o outro lado. E temos as demandas pequenas, principalmente no interior, que precisam de quilômetros de asfalto, então temos que procurar atender a todos.

O senhor deve representar o executivo em uma viagem de vereadores à Brasília na próxima semana. Essa será a sua primeira agenda? E o senhor deve também auxiliar outros municípios da Serra?