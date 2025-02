Recursos para cobertura de quadra do Colégio Tiradentes têm liberação prevista para este ano

O projeto de cobertura do Colégio Tiradentes, em Caxias do Sul, deve receber R$ 400 mil ainda neste ano . A expectativa é do vereador Alexandre Bortoluz (Progressistas), que articulou uma emenda parlamentar com o deputado federal Maurício Marcon (Podemos).

Na última segunda-feira (10), vereadores do PL estiveram reunidos com o deputado federal Tenente-Coronel Zucco, para tratar, entre outros assuntos, de recursos para o projeto. No entanto, a projeção de liberação de recursos por meio do gabinete de Marcon ocorre porque as conversas já estavam em andamento no ano passado.