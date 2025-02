Prefeitos da Serra participam de encontro em Brasília; mas nem todos

Os prefeitos de Farroupilha, Jonas Tomazini (MDB), e de Flores da Cunha, César Ulian (PP) confirmaram presença no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, que começa nesta terça-feira (11) e segue até quinta-feira (13), em Brasília. Já as duas maiores cidades da região não terão os chefes do Executivo na capital federal. Adiló Didomenico (PSDB) será representado pelo titular do escritório de Brasília, Mauro Pereira, enquanto o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira (PSDB), não mandará representante.