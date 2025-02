MP investiga denúncia de suposta fraude de títulos eleitorais no município de Nova Pádua 

O Ministério Público do Estado está investigando uma denúncia de suposta fraude de títulos eleitorais em Nova Pádua , situação que poderia ter influenciado nas eleições de 2024. A diferença no resultado entre o candidato eleito, Itamar Bernardi (MDB), o Kiko, e o concorrente, o ex-prefeito Danrlei Pilatti (PP), foi de 48 votos.

Conforme os dados do IBGE, o município contava com uma população estimada de 2.390 moradores em 2024. E pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, a cidade tinha 2.438 eleitores aptos no ano passado. Na última eleição municipal, 2.188 compareceram para votar, sendo 2.148 votos válidos. O então candidato Itamar fez 1.098 votos enquanto Pilatti obteve 1.050 votos.