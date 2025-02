Líderes do MDB caxiense homenageiam Pedro Simon pelos 95 anos

Os ex-governadores José Ivo Sartori e Germano Rigotto, dois dos principais líderes do MDB caxiense, participaram de uma homenagem ao também ex-governador e ex-senador Pedro Simon , que completou 95 anos na última sexta-feira (31). O almoço foi organizado pela bancada estadual do partido e ocorreu na segunda-feira (3) em uma churrascaria de Porto Alegre.

O presidente do MDB caxiense e deputado estadual Carlos Búrigo, além do vice-governador, Gabriel Souza, também estiveram presentes.

Essa não foi a única celebração do aniversário de Simon. Na sexta-feira, uma comemoração em uma casa de festas de Arroio Teixeira, no Litoral Norte, também reuniu nomes importantes do MDB estadual, como o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o ex-senador José Fogaça. Sartori e Rigotto também estiveram presentes na ocasião.