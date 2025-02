Líderes de governo na Câmara se reúnem com membros do primeiro escalão na prefeitura de Caxias

Encontro ocorreu na manhã de segunda-feira (10). Andréia Copini / Divulgação

A reunião do secretariado de Caxias do Sul com o prefeito Adiló Didomenico desta segunda-feira (10) também contou com a presença do líder do governo na Câmara, Daniel Santos (Republicanos), e do vice-líder, Wagner Petrini (PSB).

O encontro teve o objetivo de apresentar os representantes do Executivo no Parlamento à equipe de governo e alinhar a atuação dos titulares das pastas junto à Câmara.

— Conversamos sobre a atenção que tem que dar aos vereadores durante as sessões, já que pode haver questionamentos — afirma Santos.

A ideia é que os secretários evitem compromissos nos horários de sessões, para estarem disponíveis para eventuais consultas. As reuniões do primeiro escalão do Executivo ocorrem nas manhãs de segunda, justamente para evitar conflitos de agenda com a Câmara.

O encontro não chegou a abordar o assunto, mas a liderança do governo na Câmara também já alinhou com a Casa Civil e outros órgãos responsáveis a necessidade de um cuidado maior com a redação dos projetos do Executivo que chegam à Casa. Na última semana e em sessões de janeiro, houve reclamações por equívocos e ajustes em cima da hora.