Fantinel oferece carros para quitar multas por declarações sobre baianos

O vereador Sandro Fantinel (PL) ofereceu dois veículos para quitar multas impostas a ele por declarações a respeito de baianos na tribuna da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A proposta foi apresentada em uma audiência realizada na última semana no âmbito de uma ação civil-pública movida pelo Ministério Público.

Fantinel argumenta que os valores pedidos na ação têm o objetivo de impedir que ele consiga quitar as multas .

— Eles não têm interesse que eu pague! O interesse é me deixar inadimplente o resto da vida , pois o Judiciário sabe o que eu tenho, isso não é segredo.

A aceitação da proposta do vereador depende de análise do juiz do caso. Fantinel ainda recorre ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) de ação criminal que determinou perda de mandato.