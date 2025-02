Ex-secretário de Caxias assume como assessor de Relações Institucionais do Samae

O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Caxias do Sul, Jorge Catusso, assumiu cargo como assessor de Relação Institucionais do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) . A nomeação foi publicada no Diário Oficial na última quarta-feira (5).

Entre as tarefas do cargo, está manter a interlocução com instituições municipais, estaduais e federais, além do setor privado. O objetivo é buscar celeridade ao andamento de projetos. Isso também envolve funções internas, como o acompanhamento do trabalho da Superintendência de Planejamento e Obras da autarquia.