Escritório de representação de Caxias em Brasília também vai auxiliar outros municípios da Serra

Criada para agilizar a busca de recursos para projetos da prefeitura de Caxias do Sul, o escritório de representação em Brasília também vai auxiliar outros municípios da Serra . Foi o que revelou o titular da nova estrutura, Mauro Pereira, em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, neste sábado (8), um dia após tomar posse.

— A Serra Gaúcha é uma locomotiva do Estado, então tudo que a prefeitura de Caxias do Sul puder colaborar com os prefeitos da nossa região, também tem importância. O prefeito Adiló já disse: Mauro, quando nossos prefeitos, amigos, vizinhos precisarem de qualquer coisa, você, por favor, ajude, faça o que puder — revela.